Анкара, , 23:58 — REGNUM В двух провинциях Турции, пострадавших от землетрясения, погибли шесть человек и ещё 270 пострадали, заявили 24 января губернаторы этих регионов в эфире телеканала NTV.

В частности, губернатор Четин Октай Калдырым сообщил о гибели троих человек и о 225 пострадавших людях в городе Элязыг. Губернатор провинции Малатья Айдын Баруш рассказал о троих погибших и 45 пострадавших во вверенном ему регионе.

Кроме того, спасатели сообщили о шестерых людях, заблокированных завалами.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в восточных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 6,9. Подземные толчки также ощущались жителями Сирии и Ливана.

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