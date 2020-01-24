Париж, , 23:55 — REGNUM Два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV подтверждены во Франции. Об этом сегодня, 24 января, сообщает AFP со ссылкой на министра социальных дел и здравоохранения Франции Аньес Бюзен.

По имеющимся данным, один случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Париже, ещё один — в Бордо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в китайском городе Ухань в самом конце 2019 года был выявлен новый коронавирус, получивший название 2019-nCoV. Первые заразившиеся были связаны с рынком морепродуктов, на котором, в том числе, торговли тушами диких зверей — лисиц и волков.

Сейчас в городе Ухань, а также в ряде близлежащих городов объявлен карантин. Из городов никого не выпускают. Подтверждены 26 смертей и около тысячи заболевших.