Бразилиа, , 23:55 — REGNUM Как минимум три человека стали жертвами оползня в бразильском штате Минас-Жерайс. Об этом 24 января сообщает телеканал Globu.

ЧП произошло в пригороде Белу-Оризонти, административного центра штата. За прошедшие сутки в городе выпало 171 мм осадков, что составляет рекорд за 110 лет наблюдений. Средняя норма января по осадкам для этого региона была превышена в два раза: с начала месяца в городе выпало 667 мм осадков в виде дождя.

В спасательные службы города поступило около 30 сообщений о провалах грунта и оползнях, вызванных сильными ливнями. Три человека погибли в результата схода оползня, ещё четверо, предположительно, находятся под завалами дома, на который сошёл оползень. На месте происшествия ведётся поисково-спасательная операция.

В городе около 500 человек были эвакуированы из-за угрозы обрушения жилищ. Движение в городе сильно затруднено из-за подтопления части улиц. По прогнозам синоптиков, ослабевания ливней в ближайшее время не предвидится.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 13 человек из-за сильных ливней, обрушившихся на Мадагаскар.

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