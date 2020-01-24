Хьюстон, США, , 23:40 — REGNUM Гражданам России, находящимся на территории США, лучше не посещать район штата Техас, где недавно произошёл взрыв на промышленном предприятии, сообщает 24 января генкольсульство РФ в Хьюстоне.

Генконсульство просит российских граждан временно воздержаться от визитов в Хьюстон. Причиной такой просьбы прямо указан недавний взрыв на заводе Watson Valve на северо-западе города Хьюстон.

«В связи со взрывом на промышленном объекте Watson Valve на северо-западе города Хьюстон просьба временно воздерживаться от посещения данного района», — указано в тексте сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в американском городе Хьюстон два человека погибли в результате взрыва на промышленном предприятии.

Местная полиция заявляет, что данный инцидент не квалифицируется как теракт.

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