Богота, , 23:38 — REGNUM Как минимум девять человек погибли, ещё 12 получили травмы в результате ДТП с участием пассажирского автобуса на западе Колумбии. Об этом 24 января сообщает издание El Tiempo.

Авария произошла утром 24 января в муниципалитете Росас в западном департаменте Каука на Панамериканском шоссе. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в скалу, после чего автобус перевернулся на крышу.

В результате аварии погибли как минимум девять человек, пострадали 12. Все пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Спасатели предполагают, что часть людей может остаться заблокированными в автобусе, так как точное число пассажиров, ехавших этим рейсом, неизвестно.

Власти начали расследование причин и обстоятельств ДТП. Предварительной причиной аварии назван отказ тормозов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек и 34 пострадавших в результате столкновения автобуса с грузовиком в Колумбии.

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