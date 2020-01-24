Богота, , 23:13 — REGNUM Не менее 12 человек пострадали в результате взрыва гранаты в кафе на западе Колумбии. Об этом 24 января сообщает издание El Tiempo.

Инцидент произошёл около 20:00 по местному времени 23 января в кафе в городе Каукасия в северо-западном департаменте Антьокия. Неизвестные бросили гранату в помещение кафе с ностальгическим названием «Воспоминания о ней», где в это время собралось много людей.

В результате взрыва пострадали как минимум 12 человек, из них двое находятся в тяжёлом состоянии. Все раненые были госпитализированы.

Злоумышленники с места взрыва скрылись. По данным полиции, в этом районе достаточно часто происходят стычки между несколькими преступными группировками, оспаривающими контроль над территорией. В настоящее время ведётся расследование обстоятельств произошедшего и розыск злоумышленников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2019 году в Колумбии было арестовано 62 тыс. граждан за незаконный оборот наркотиков.

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