Париж, , 22:51 — REGNUM На территории Франции выявлены два случая заболевания новым коронавирусом, заявила 24 января министр здравоохранения Франции Аньес Бузен.

По её словам, заражение коронавирусом пневмонии было зафиксировано в Париже и в Бордо.

На данный момент известно, что один из заболевших недавно побывал в китайском городе Ухань и до своей госпитализации контактировал не менее чем с десятком людей.

Как сообщало ИА REGNUM, именно в китайском городе Ухань в декабре 2019 года произошла вспышка коронавируса 2019-nCoV. На данный момент число заразившихся приближается к тысяче, а 26 случаев уже завершились смертельным исходом.

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