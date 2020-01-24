Анкара, , 22:33 — REGNUM Число жертв землетрясения, произошедшего в восточных районах Турции, возросло до четырех человек, заявил 24 января глава турецкого МВД Сулейман Сойлу в эфире телеканала NTV.

По его словам, два человека погибли в провинции Элязыг и ещё двое — в провинции Малатья. По данным МВД, все погибшие являются гражданами Турции.

Ранее турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям сообщило об одном погибшем.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,9. Также подземные толчки ощущались на территории Сирии и Ливана.

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