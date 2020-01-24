Вашингтон, , 22:55 — REGNUM На борту украинского самолёта Boeing, разбившегося в Иране 8 января, летела гражданка Украины, подозреваемая в торговле оружием с Ливией, 24 января сообщает CNN.

Елена Малахова руководила двумя компаниями, которые, как сказано в отчёте ООН, подозревались в нарушениях запрета на поставки оружия в Ливию. Речь идёт об украинской компании «Скайавиатранс» и Volaris Business, зарегистрированной в Шотландии. Обе компании специализируются на авиаперевозках.

Напомним, в августе 2019 года в аэропорту ливийского города Мисрата беспилотные летательные аппараты уничтожили транспортный самолёт ИЛ-76ТД, принадлежащий украинской компании «Скайавиатранс».

Читайте подробнее: В Ливии уничтожен очередной украинский транспортный самолёт

Малышева заявила, что он перевозил груз для Общества Красного Полумесяца в Ливии, однако в организации её слова опровергли.

Читайте также: МККК опроверг перевозку груза на уничтоженном в Ливии украинском самолёте