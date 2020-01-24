Багдад, , 22:22 — REGNUM Четыре сотрудника французской неправительственной организации «Срочная помощь христианам Востока» (SOS Chretiens d'Orient) пропали без вести в Багдаде, сообщает 24 января газета Le Figaro.

Трое из пропавших людей являются гражданами Франции, ещё один — гражданин Ирака. По словам их коллег, последний раз они выходили на связь 20 января.

В организации не исключают, что все четверо похищены с целью получения выкупа. Представители SOS Chretiens d'Orient подчёркивают, что все четверо являются опытными людьми, отлично знающими как вести себя в опасных регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, в данный момент в Багдаде продолжаются массовые акции протеста и столкновения с полицией. По данным СМИ, силовики широко применяют огнестрельное оружие.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Магаданом спасатели извлекли из снежного плена автопутешественников