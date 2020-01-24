Гамильтон, Канада, , 22:30 — REGNUM Ребёнок семи лет пострадал во время стрельбы, которую устроил неизвестный на улице города Гамильтон в канадской провинции Онтарио. Об этом 24 января сообщает телеканал CTV.

Инцидент произошёл вечером 23 января в одном из спальных районов города. Злоумышленник прострелил стену одного из жилых домов, пуля попала в ребёнка. Стрелявший с места происшествия скрылся.

Ребёнок был госпитализирован в тяжёлом состоянии. В настоящее время благодаря усилиям врачей его жизни ничто не угрожает.

Во время стрельбы больше никто не пострадал. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, злоумышленники, затеявшие стрельбу, разыскиваются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе на скоростном шоссе в Канаде, в результате которой три человека получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Канаде на шоссе обстреляли автомобиль, ранены трое