Элязыг, Турция, , 22:07 — REGNUM Два человека пострадали в результате землетрясения на востоке Турции, погибших нет. Об этом 24 января сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.

Как пояснил глава МВД, ведомство находится на связи со спасательными службами и с администрациями всех провинций. Информации о погибших не поступало. Два человека получили ранения.

В районе Элязыг, где произошло землетрясение, погибших и пострадавших нет, на местах работают спасатели. Поступила информация о нескольких разрушенных зданиях в деревнях провинции.

Также, по данным Сойлу, после основного толчка в провинции регистрируются афтершоки амплитудой выше пяти баллов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 7,0, которое произошло на востоке Турции в районе Элязыг в провинции Восточная Анатолия.