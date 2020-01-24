Дамаск, , 22:00 — REGNUM Сейсмические толчки наблюдались сразу в нескольких районах Сирии, сообщает 24 января телеканал Ikhbariya.

Об этом сообщили корреспонденты канала из разных регионов страны. В частности, землетрясение ощущали жители окрестностей Дамаска, городов Алеппо, Хасака и Дейр-эз-Зор.

В некоторых местах подземные колебания продолжались порядка семи секунд.

Магнитуду сейсмических толчков установить не удалось.

Стоит отметить, что практически одновременно в восточной части территории Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции заявили о подземных толчках в районе города Сивридже в восточной провинции Элязыг.

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