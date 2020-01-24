Казань, 24 января 2020, 21:30 — REGNUM В Казани госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус 2019-nCoV. Об этом сегодня, 24 января, сообщают местные СМИ.
Известно, что семейная пара посещала китайский город Санья в качестве туристов. Назад они возвращались самолетом. В аэропорту пассажиры прошли эпидемиологический контроль, и с ними всё было в порядке.
Однако уже дома у них поднялась температура. Оба были госпитализированы для наблюдения. После первичного обследования диагнозы ОРВИ и пневмония не подтвердились. Были сделаны анализы на коронавирус 2019-nCoV, вспышка которого зарегистрирована в Китае.
В Управлении Роспотребнадзора по Татарии подчеркнули, что в городе Санья случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано.