Анкара, , 21:16 — REGNUM Землетрясение магнитудой от 6,7 до 7,0 произошло в Турции вечером в пятницу, 24 января. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы около 20:55 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 40 километрах от населённого пункта Элязыг в Восточной Анатолии, его очаг залегал на глубине около 10 километров.

Сообщается, что подземные толчки ощущались на всей территории страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях на текущий момент не поступало.