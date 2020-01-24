Потсдам, Германия, , 20:39 — REGNUM Все шесть погибших в результате стрельбы в германской общине Рот-ам-Зее в федеральной земле Баден-Вюртемберг были членами одной семьи. Об этом 24 января сообщил журналистам на пресс-конференции глава полиции города Ален Райнер Мёллер.

По данным главы полиции, в результате стрельбы погибли трое мужчин и три женщины. Ещё два человека пострадали, в настоящее время за их жизнь борются медики. Все погибшие и пострадавшие состояли в родственных отношениях. Жертвами стрельбы стали, в том числе, родители подозреваемого.

Как пояснил Мёллер, подозреваемый в преступлении 26-летний мужчина является гражданином Германии. В качестве орудия преступления было использовано автоматическое оружие. Подозреваемый в стрельбе был задержан сразу же после прибытия полиции. В операции по задержанию предполагаемого виновника преступления приняли участие около 100 сотрудников полиции.

В настоящее время подозреваемый пока не начинал давать показания в связи с произошедшим, он ждёт прибытия адвоката. Предполагается, что подозреваемый мог совершить преступление исходя из личной неприязни между ним и жертвами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что стрельба в немецкой общине Рот-ам-Зее не рассматривается полицией как теракт.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Германии не считает стрельбу и шесть жертв в Рот-ам-Зее терактом