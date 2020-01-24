Хьюстон, США, 24 января 2020, 20:01 — REGNUM Как минимум два человека стали жертвами взрыва в американском городе Хьюстоне в штате Техас. Об этом 24 января сообщает агентство Reuters.
По данным агентства, которые сообщил в ходе пресс-конференции глава полиции Хьюстона Арт Асеведо, в результате взрыва погибли по крайней мере два человека.
Взрыв прогремел в здании на северо-западе Хьюстона. Предполагается, что взрыв мог произойти на территории предприятия обрабатывающей промышленности Watson Grinding and Manufacturing.
Подробности и число возможных пострадавших не сообщается.
Ранее ИА REGNUM сообщало об одном пострадавшем в результате взрыва в американском городе Хьюстоне в штате Техас.
Читайте ранее в этом сюжете: В одном из зданий Хьюстона прогремел взрыв