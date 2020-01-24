Хьюстон, США, , 20:01 — REGNUM Как минимум два человека стали жертвами взрыва в американском городе Хьюстоне в штате Техас. Об этом 24 января сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, которые сообщил в ходе пресс-конференции глава полиции Хьюстона Арт Асеведо, в результате взрыва погибли по крайней мере два человека.

Взрыв прогремел в здании на северо-западе Хьюстона. Предполагается, что взрыв мог произойти на территории предприятия обрабатывающей промышленности Watson Grinding and Manufacturing.

Подробности и число возможных пострадавших не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном пострадавшем в результате взрыва в американском городе Хьюстоне в штате Техас.

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