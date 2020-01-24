Кампала, , 19:00 — REGNUM Вспышка жёлтой лихорадки объявлена министерством здравоохранения в Уганде. Об этом 24 января сообщает угандийская газета The Independent.

В районах Мойо и Булииса на северо-западе страны, находящихся на границе с Южным Суданом, было выявлено четверо больных жёлтой лихорадкой, трое из них скончались. Об этом сообщила 23 января на пресс-конференции в столице Уганды, Кампале, министр здравоохранения страны Джейн Асенга.

По словам министра, наличие вируса жёлтой лихорадки в крови заболевших подтвердил Научно-исследовательский институт вирусологии. О вспышке смертельно опасного заболевания была уведомлена Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В район вспышки заболевания были направлены медицинские бригады быстрого реагирования.

Вакцинацию населения от жёлтой лихорадки запланировано начать в самые ближайшие дни.

Напомним, жёлтая лихорадка — острое вирусное заболевание, которое передаётся комарами и очень быстро распространяется. Лечения от жёлтой лихорадки нет, но есть вакцина, разработанная в 1937 году американским вирусологом Максом Тейлером. Болезнь поражает в год около 200 тыс. человек, из них умирают до 30 тыс. заболевших. До 90% всех случаев заболевания фиксируется в Африке.

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