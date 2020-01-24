Берлин, , 18:01 — REGNUM Стрельба, от которой в Рот-ам-Зее погибли шесть человек, не расценивается как теракт, сообщает 24 января «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу полиции федеральной земли Баден-Вюртемберг.

По словам представителя пресс-службы Давида Эберта, массовое убийство произошло на бытовой почве.

По предварительным данным полиции, стрелявший и его жертвы состояли в семейных отношениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в Германии на территории федеральной земли Баден-Вюртемберг в маленькой общине Рот-ам-Зее в одном из зданий произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек.

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