Минск, , 18:00 — REGNUM Отравление неизвестным ядом стало причиной смерти граждан Белоруссии, отдыхавших в ноябре прошлого года в Египте. Об этом 24 января сообщает белорусское инернет-издание TUT.BY.

Семейная пара из Белоруссии отдыхала в ноябре 2019 года в Шарм-аль — Шейхе. После обеда в отеле супруги почувствовали себя плохо и были госпитализированы. Мужчина скончался в Египте, женщину успели доставить в Минск, но врачи не смогли спасти её.

По информации издания, полученной от родственника погибших, эксперты пришли к выводу, что гибель супругов произошла в результате острого отравления неустановленным ядом. В организме женщины было обнаружено большое содержание меди и цинка. Выводы о состоянии мужчины сделать сложно, так как в Минск поступило уже забальзамированное тело погибшего. Неизвестны и пути попадания яда в организм погибших.

Отмечается, что точную причину смерти граждан Белоруссии установить было бы значительно легче, если бы египетская сторона позаботилась об отправке всех необходимых документов, в том числе результатов анализов мужчины до введения медицинских препаратов. Эти документы врачами Белоруссии не получены до сих пор.

В настоящее время следственный комитет Белоруссии продолжает расследование, связанное со смертью граждан страны в Египте. Уголовное дело до сих пор не возбуждено.

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