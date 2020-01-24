Берлин, , 17:46 — REGNUM Граждане Российской Федерации не пострадали при стрельбе, устроенной неизвестным злоумышленником в Германии на территории общины Рот-ам-Зе, сообщает 24 января RT со ссылкой на представителя посольства РФ в ФРГ.

По информации российских дипломатов, местная полиция уже установила, что среди погибших и раненых российских граждан нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в Германии в одном из зданий в общине Рот-ам-Зе неизвестный устроил стрельбу, в результате которой погибло шесть человек.

Преступник задержан полицией.

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