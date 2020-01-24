Катманду, , 17:50 — REGNUM Первый случай заражения новым типом коронавируса подтверждён министерством здравоохранения и народонаселения на территории Непала. Об этом 24 января сообщает агентство ANI.

Заболевание диагностировано у студента, прибывшего в Непал из китайского города Ухань, где зарегистрирована вспышка коронавируса 2019-nCoV.

Вспышка пневмонии произошла в городе Ухань китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года. Возбудитель болезни, коронавирус 2019-nCoV, был установлен 7 января.

На сегодняшний день число заболевших в Китае составило 887 человек, количество погибших в результате пневмонии, вызванной новым коронавирусом, сотавило 26 человек. Во многих странах мира введён дополнительный санитарно-пропускной контроль в связи со вспышкой коронавируса в Китае.

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