Антананариву, , 16:43 — REGNUM Тринадцать тел погибших людей обнаружены на Мадагаскаре, сообщает 24 января национальное бюро управления рисками стихийных бедствий (BNGRC) на своей странице в Facebook.

Кроме того, ещё 19 человек числятся пропавшими без вести.

Гибель людей произошла из-за сильных ливней, которые не прекращаются на острове уже несколько дней. В результате наводнений, спровоцированных проливными дождями, более семи тысяч людей остались без крыши над головой.

Власти Мадагаскара эвакуируют жителей районов, пострадавших от ливней.

Не исключено, что список погибших и пропавших без вести может увеличиться.

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