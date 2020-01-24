Штутгарт, Германия, 24 января 2020, 17:49 — REGNUM Неизвестный, подозреваемый в стрельбе по людям задержан в немецком городе Рот-ам-Зее в северо-восточной части федеральной земли Баден-Вюртемберг. Об этом 24 января сообщила полиция города в Twitter.
Стрельба произошла в здании на Банхофштрассе. По предварительным данным, погибли шесть человек, ещё несколько человек получили ранения.
Стрелявший был задержан полицией. Предполагается, что подозреваемый в преступлении и его жертвы были знакомы и стрельбе мог предшествовать какой-то межличностный конфликт.
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в немецком городе Рот-ам-Зее.
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