Штутгарт, Германия, , 17:49 — REGNUM Неизвестный, подозреваемый в стрельбе по людям задержан в немецком городе Рот-ам-Зее в северо-восточной части федеральной земли Баден-Вюртемберг. Об этом 24 января сообщила полиция города в Twitter.

Стрельба произошла в здании на Банхофштрассе. По предварительным данным, погибли шесть человек, ещё несколько человек получили ранения.

Стрелявший был задержан полицией. Предполагается, что подозреваемый в преступлении и его жертвы были знакомы и стрельбе мог предшествовать какой-то межличностный конфликт.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в немецком городе Рот-ам-Зее.

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