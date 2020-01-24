Пекин, , 16:27 — REGNUM Министерство культуры и туризма Китайской Народной республики запретило турагентствам страны продавать внутренние и зарубежные путёвки, сообщает 24 января агентство Bloomberg.

Причиной такого запрета называют распространение нового коронавируса.

Ряд СМИ отмечает, что этот запрет может нанести сильный удар по туристической сфере Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка неизвестной ранее формы пневмонии. Было установлено, что это вызвано появлением нового коронавируса.

На данный момент заражены более 800 человек. По разным данным, число смертельных исходов заражения уже превысило 25.

Заражения новым коронавирусом выявлены также во Вьетнаме, Сингапуре и США.

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