Прокопьевск, Кемеровская область, 24 января 2020, 16:03 — REGNUM В кузбасском Прокопьевске на вагоноремонтном предприятии обрушилась крыша, есть пострадавшие, сообщает VSE42.Ru.
По данным местных СМИ, крыша цеха рухнула прямо на людей, одну пострадавшую женщину госпитализировали с лёгкими травмами и ушибом головы, судьба ещё одного рабочего остается неизвестной — его не нашли во время пересчёта, он может находиться под завалами.
Обстоятельства инцидента сейчас выясняются.
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