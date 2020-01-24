Прокопьевск, Кемеровская область, , 16:03 — REGNUM В кузбасском Прокопьевске на вагоноремонтном предприятии обрушилась крыша, есть пострадавшие, сообщает VSE42.Ru.

По данным местных СМИ, крыша цеха рухнула прямо на людей, одну пострадавшую женщину госпитализировали с лёгкими травмами и ушибом головы, судьба ещё одного рабочего остается неизвестной — его не нашли во время пересчёта, он может находиться под завалами.

Обстоятельства инцидента сейчас выясняются.

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