Омск, , 16:01 — REGNUM Одного пассажира с признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) выявили сотрудники управления Роспотребнадзора в омском аэропорту. Об этом 24 января сообщила представитель службы.

«Выявлен с признаками острой респираторной вирусной инфекции один человек», приводит РИА Новости слова представитель Роспотребнадзора.

Также она отметила, что данный случай не был связан с пребыванием данного пассажира в Китае, не указав, откуда прилетел заболевший ОРВИ человек и в какой период он был выявлен.

Отметим, ранее стало известно, что в Омском аэропорту имени Карбышева у прибывающих из-за границы пассажиров измеряют температуру с использованием тепловизоров. Всего, по информации Роспотребнадзора, в период с 1 по 21 января было проверено 4358 пассажиров.