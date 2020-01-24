Хьюстон, США, , 15:33 — REGNUM В одном из зданий в северо-западной части города Хьюстон (штат Техас, США) прогремел взрыв. Об этом 24 января сообщила городская полиция на своей странице в соцсети Twitter.

«Взрыв в здании. Патрульные подразделения перекрыли улицы в районе происшествия», — говорится в сообщении полиции Хьюстона.

Также, как сообщает канал АВС, в результате взрыва пострадал как минимум один человек и взрывной волной от него были выбиты стекла и двери.

Кроме этого, отмечается, что взрыв мог быть на территории предприятия обрабатывающей промышленности Watson Grinding and Manufacturing и уточняется что на месте происшествия работаю пожарные. Причины произошедшего не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за пожара в цехе по производству вафель в Азове Ростовской области было эвакуировано 26 человек.