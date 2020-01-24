Душанбе, , 15:07 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение на территории Таджикистана 24 января 2020 года в 12:09 по местному времени.

По даннымглавы пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Умеды Юсуфи, эпицентр находился в районе сельских округов Ляхш и Алга Ляхшского района в 260 км в северо-восточном направлении от столицы.

Сила толчков в эпицентре составила 5 баллов, в Душанбе — 2 балла.

Как отметили в КЧС, жертв и разрушений нет.