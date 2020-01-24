Москва, , 14:56 — REGNUM В Крыму местный житель задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности. По данным пресс-службы ФСБ, мужчина по заданию украинских спецслужб создал несколько тайников с компонентами взрывного устройства.

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Уточняется, что тайники были обустроены в Симферополе. Из них изъято пять килограмм взрывчатки и компоненты бомб — девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия.

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Когда и что мужчина планировал взорвать, не сообщается. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ — ч. 2 ст. 222 и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ — «Незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

По решению суда подозреваемый взят под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января ящик с двумя сотнями патронов и гранатами был обнаружен в Ленинском районе Крыма. Схрон находился в одной из заброшенных хозяйственных построек. Правоохранители устанавливают личность владельца.

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