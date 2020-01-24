Пномпень, , 14:41 — REGNUM В камбоджийской провинции Кампонгтхом местная полиция обнаружила российского туриста без документов и со следами избиения. Об этом 24 января сообщает газета Khmer Times со ссылкой на полицию.

По данным полиции, 27-летний гражданин России, называющий себя Антоном, был похищен двумя гражданами на территории провинции Кампот, которые подвергали его физическому насилию, а также отняли денежные средства в размере $2 тысячи и телефон.

Затем похитители перевезли российского туриста за 200 км в провинцию Кампонгтхом и по дороге бросили его, опасаясь, что он умрёт от нанесённых ими травм.

Также сообщается, что гражданин России был после этого доставлен в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что федеральный окружной суд Южного округа штата Флорида (США) приговорил к 12 годам тюремного заключения за мошеннические действия с банковскими картами двух граждан России — братьев Дениса и Игоря Грушко.