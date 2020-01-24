Гейта, Танзания, , 14:33 — REGNUM После того, как четверо детей были съедены гиенами в районе деревни Кенгеле области Гейта, местные жители окружили гору Букунгу, чтобы осуществить отлов животных. Об этом передает газета Mwananchi.

По информации журналистов издания, дети были схвачены гиенами во время четырех различных инцидентов, произошедших в районе гор Букунгу, Изунья и Буманда, начиная с 1 января 2020 года.

В интервью газете глава округа Ньянгхвале Хамиму Гвияма заявил, что жители приняли решение окружить гору после того, как 10-летнему школьнику удалось отбиться от атаки гиены. По словам Гвиямы, школьник получил ранения.

Он также подчеркнул, что местные власти сталкиваются с трудностями по защите населения от диких животных, поскольку в районе нет представителей служб дикой природы.

Пользуясь случаем, чиновники обратились к правительству с просьбой направить в округ специалистов по отлову гиен.