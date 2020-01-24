Луганск, 24 января 2020, 13:59 — REGNUM Силы ПВО Народной милиции ЛНР сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который следил за передвижениями патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у села Новокиевка, сообщил 24 января во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Марочко отметил, что аппарат был запущен с позиций 46-й бригады ВСУ, которые находятся в районе населённого пункта Сизое.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине был представлен новый беспилотный разведчик «Берегиня». Аппарат весит менее 2 кг, и готов к использованию в течение двух минут.
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