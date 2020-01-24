Москва, , 13:29 — REGNUM Китайский город Ухань, в котором произошли первые случаи заболевания ранее не известным коронавирусом, полностью перекрыт военными. Об этом 24 января при помощи телемоста рассказала находящаяся там гражданка России Кристина Бочарина в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Паника неимоверная. Всем очень страшно, запрещают выходить без нужды. В супермаркетах вчера были драки. В аптеках невозможно ничего купить. В 10 утра объявили, что въехать в город и выехать из него будет нельзя. Страшно», — сказала гражданка РФ.

По её словам, на улицах города очень мало людей. Из магазинов работает 10%, и то до 17:00. При этом продукты в магазинах пока есть. Однако главный страх в том, что людям не говорят, на какой срок предприняты такие меры.

«Уехать невозможно. Китайцы знают свои тропы, они как-то вчера ещё пытались выехать из города, но военные работают очень хорошо, и сейчас это невозможно. Как бы ты ни хотел отсюда уехать, это нельзя», — сказала Бочарина.

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