Гонконг, Китай, , 13:17 — REGNUM С подозрением на пневмонию нового типа, вызываемую коронавирусом 2019-nCoV, в Гонконге госпитализированы в карантин 119 человек. Об этом 24 января сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

При этом уточняется, что за последние сутки зафиксировано 66 случаев помещения в карантин с подозрением на заражение пневмонией нового типа, а общее число, с учетом уже выписанных пациентов, составляет 236 человек.

При этом официально в Гонконге подтверждено два случая заболевания пневмонией нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ещё два случая заболевания пневмонией нового типа, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, выявили власти Сингапура.