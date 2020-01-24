Североуральск, Свердловская область, , 13:01 — REGNUM В свердловском Североуральске стая бродячих собак напала на ученика пятого класса. Это произошло 22 января днём во дворе жилого дома, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Животные порвали 11-летнему мальчику верхнюю одежду. Он сильно перепугался, но за помощью к медикам не обращался. На его теле повреждений нет.

Прокуратура ведёт проверку по факту ЧП. Отметим, что этот случай нападения собак на детей не первый на Урале, и даже доходило до смертельного исхода. Несколько лет назад две домашние собаки насмерть загрызли девочку.