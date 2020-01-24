Феодосия, Крым, , 12:47 — REGNUM В Чёрном море у берегов Крыма в районе Феодосии зафиксировали разлив нефти площадью 86,1 квадратных километров. Об этом 24 января сообщили в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета».

"По данным космического мониторинга, 21 января в 15:27 в Чёрном море у побережья полуострова был обнаружен след судового сброса нефтепродуктов площадью 86,1 кв. км и протяженностью 55,1 км. Нефтяной разлив находится на расстоянии 146,4 км от Феодосии», — отметили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Института биологии южных морей имени Ковалевского РАН сообщили о том, что прибрежные акватории западного Крыма наиболее подвержены нефтяному воздействию.

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