Феодосия, Крым, 24 января 2020, 12:47 — REGNUM В Чёрном море у берегов Крыма в районе Феодосии зафиксировали разлив нефти площадью 86,1 квадратных километров. Об этом 24 января сообщили в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Института биологии южных морей имени Ковалевского РАН сообщили о том, что прибрежные акватории западного Крыма наиболее подвержены нефтяному воздействию.
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