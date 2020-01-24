Улан-Батор, , 12:39 — REGNUM В пятницу, 24 января ряд монгольских СМИ сообщили, что в ночь на 24 января сотрудники Главного разведывательного управления Монголии ограбили гражданин Российской Федерации.

Как сообщает, информационный сайт Eguur. mn, пять сотрудников ГРУ, в том числе начальник отдела в униформе, используя огнестрельное оружие, отобрали деньги у российского гражданина, который во время инцидента имел при себе наличные деньги в сумме более 200 млн тугриков (примерно 4,7 млн рублей) и примерно 50 тысяч долларов.

Пресс-служба Главного полицейского управления разместила на официальной странице в Фейсбуке заявление.

«13 января 2020 года 4 неизвестных ограбили гражданина РФ «Г» и гражданина Монголии «М». Служба уголовной полиции расследовали дело. Установлено, что возможно граждане Н, Д, М, Б совершили данное преступление. В ночь на 24 января была проведена спецоперация совместно с Главным разведывательным управлением. Не установлено, что причастные к этому делу, использовали огнестрельное оружие».