Улан-Батор, 24 января 2020, 12:39 — REGNUM В пятницу, 24 января ряд монгольских СМИ сообщили, что в ночь на 24 января сотрудники Главного разведывательного управления Монголии ограбили гражданин Российской Федерации.
Как сообщает, информационный сайт Eguur. mn, пять сотрудников ГРУ, в том числе начальник отдела в униформе, используя огнестрельное оружие, отобрали деньги у российского гражданина, который во время инцидента имел при себе наличные деньги в сумме более 200 млн тугриков (примерно 4,7 млн рублей) и примерно 50 тысяч долларов.
Пресс-служба Главного полицейского управления разместила на официальной странице в Фейсбуке заявление.