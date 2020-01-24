Анкара, , 12:34 — REGNUM Правоохранительные органы Турции конфисковали 465 литров контрафактного алкоголя, об этом 24 января сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация прошла в провинции Мерсин, расположенной на юге страны. Помимо изъятой продукции также был арестован один человек, он ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных служб.

Напомним, силовые ведомства Турции активизировали борьбу с незаконным распространением алкогольной продукции перед новогодними праздниками.

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