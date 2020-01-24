Москва, , 12:18 — REGNUM Новые неприятные вспышки коронавируса у границ России с Китаем (в городе Суйхуа) свидетельствуют о повышении биологической угрозы в адрес главных оппонентов США, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя данные о первой смерти от коронавируса в приграничном районе РФ.

«Коронавирус уже торжественно шагает смертельной поступью по излюбленным российскими туристами странам Юго-Восточной Азии.

Пока не пойдет на спад информационный накал страстей, Таиланд, Южная Корея, Япония, Вьетнам и Китай недосчитаются порядка 25−30% российских туристов. Логично, что страны Южной Европы, Израиль, Иордания и ОАЭ будут только в выигрыше.

Пока ВОЗ воздерживается от объявления режима международной чрезвычайной ситуации. Это на руку фармацевтическим компаниям.

В период паники резко растет спрос на антивирусные и другие профильные препараты, неожиданно растет капитализация компаний фармацевтического сектора», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, первая смерть от коронавируса зафиксирована в городе Суйхуа провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Приамурьем.

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