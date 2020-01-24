Чита, , 12:10 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил в максимально короткие сроки решить проблему найденной 23 января многодетной семьи, проживавшей в заброшенном доме без окон и дверей.

Отец бездомной семьи из Забайкалья и его дочь Цитата из видео

«Такие ситуации недопустимы в Забайкалье, я понимаю людей, которые сейчас озабочены этой проблемой и стремятся помочь», — заявил глава региона.

По его словам, в настоящее время ведутся поиски матери, а также родственников детей, живших на голом цементном полу в заброшенном здании.

«Сейчас главное — окружить заботой детей, главное, чтобы они были сыты и здоровы. И постараться сохранить эту семью», — считает Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бездомную семью, проживающую в заброшенном здании, обнаружил один из жителей Читы в процессе поиска потерявшейся собаки. Четверо детей грелись возле разведённого тут же костра в окружении собак, а их отец пояснил, что дом, купленный на средства материнского капитала, развалился, начались проблемы, а теперь он вынужден скрываться, чтобы детей не отняли органы опеки.

Историей заинтересовались после опубликования общественниками видео о том, как неравнодушные люди помогли бедствующим: предоставили временный кров, возможность помыться, переодеться в чистую одежду и нормально поесть.

В ходе разбирательств выяснилось, что отец имеет серьёзные проблемы с законом, а мать, ушедшая неделю назад из семьи, лишена прав на некоторых из своих шестерых детей. Следственные и надзорные органы ведут проверку, им также предстоит дать оценку действиям органов опеки. Детей отправили в социально-реабилитационный центр «Надежда».

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