Анкара, , 12:01 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали еще 26 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО. Об этом 24 января сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперации по поимке обвиняемых прошли сразу в нескольких провинциях страны. Сотрудники правопорядка продолжают розыскные мероприятия.

Ранее, 24 января турецкие силовики объявили о поимке 14 человек, обвиняемых в связях с ФЕТО, таким образом число задержанных достигло 40 человек.

ФЕТО считается в стране террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена, лидером движения является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, разыскиваемый властями страны.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции была осуществлена попытка государственного переворота, в причастии которой был обвинен Гюлен, ныне скрывающийся в США. Духовный лидер отвергает подобные обвинения.

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