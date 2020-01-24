Барнаул, , 11:54 — REGNUM В Алтайском крае сохраняются неблагоприятные погодные условия, вызванные сильной метелью. Как сообщает сегодня, 24 января, официальный сайт региона, в связи с этим действие штормового предупреждения решено продлить ещё на сутки.

Так, согласно информации Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 25 и ночью 26 января в крае ожидаются мокрый снег, местами сильный снег, гололедные явления, продолжительные метели. Сила ветра при этом может достигать 24 метров в секунду.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады в Алтайском крае почти не прекращаются больше месяца. Но, по словам начальника Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Люцигера, аналогичные осадки наблюдались в зимние сезоны 2000−2001 и 2016−2017 годов. Наихудшая ситуация складывается в Змеиногорском районе, на втором месте Бийск, на третьем — Барнаул.

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