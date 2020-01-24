Улан-Удэ, , 11:47 — REGNUM Студенты из Бурятии не могут покинуть город Ухань в Китае из-за введённого карантина. Именно здесь в конце декабря 2019 года зарегистрировали первых заразившихся ранее неизвестным коронавирусом.

«Сейчас, в связи с этими событиями, становится довольно жутко. Будто находишься в фильме ужасов — «Я легенда» или ещё что-то, где какой-то вирус начинает убивать людей», — передаёт телеканал «Ариг Ус» слова студентки Марины Бадоновой, которая в числе многих застряла в китайском городе.

Девушка собиралась в ближайшую субботу вернуться в Улан-Удэ на каникулы в связи с китайском новым годом. Однако в городе был объявлен карантин, из-за чего авиарейс студентки отменили, а также перестали ездить автобусы.

«Плюс к этому все сейчас начинают носить маски. Их стало довольно сложно раздобыть. Я недавно буквально последнюю отхватила за 15 юаней. Это довольно дорого», — рассказала она.

По её словам, если до недавнего времени в китайских соцсетях шутили и создавали мемы, связанные с новой болезнью, то сейчас многим становится не до шуток.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации из-за коронавируса введён в Пекине. По состоянию на 24 января в китайской столице выявлено 29 официально подтверждённых случаев заболевания пневмонией нового типа.

Подробнее: В Пекине ввели наивысший уровень ЧС из-за вспышки коронавируса

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