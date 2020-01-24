Симферополь, , 11:14 — REGNUM Житель Крыма, оборудовавший схроны со взрывчаткой по заданию спецслужб Украины, задержан в Крыму сотрудниками ФСБ России, об этом 24 января сообщила пресс-служба ведомства.

Тайники, как уточняется, были устроены на территории Симферополя. В общей сложности сотрудники ФСБ изъяли девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия, а также около пяти килограммов бризантного взрывчатого вещества.

Другие подробности не сообщаются. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый по решению суда отправлен под арест.