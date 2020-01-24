Чита, , 10:59 — REGNUM Власти Забайкальского края выяснили некоторые подробности о матери четверых детей, которых вместе с отцом обнаружили живущими возле костра в заброшенном здании в Чите. Как сообщает ZAB.RU с экстренного заседания комиссии по делам несовершеннолетних, Елена Васильева была лишена родительских прав в отношении двух детей.

Забайкальские дети — »маугли»

«В Александро-Заводском районе дети посещали школу, но младшие не посещали детсад и не стояли в очереди. Это было связано с тем, что мать хотела уехать от отца. Позже она это сделала, забрав четверых детей», — заявил один из членов комиссии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, четверых бездомных детей и их отца нашёл житель Читы, разыскивавший свою потерявшуюся собаку. То, как общественники предоставили бедствующим временный кров, возможность помыться, переодеться в чистую одежду и нормально поесть, было запечатлено на видео, которым заинтересовались не только СМИ, но и правоохранительные органы.

Оказалось, что отец детей имеет проблемы с законом и проходит по нескольким уголовным делам. В настоящее время он задержан, а дети помещены в реабилитационный центр «Надежда». Тем временем надзорные и правоохранительные органы ведут проверку всех обстоятельств случившегося.

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