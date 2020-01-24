Томск, , 10:43 — REGNUM В Томской области продолжается расследование уголовного дела о гибели людей при пожаре в посёлке Причулымский Асиновского района. Как сообщили ИА REGNUM 24 января в региональном следственном управлении СКР, обнаружены останки двенадцатого погибшего.

23 января был организован дополнительный осмотр места происшествия. Следователи обнаружили останки двенадцатого погибшего. Предположительно, все погибшие являлись работниками ООО «Грин Вуд». По всем останкам проводятся экспертизы. Устанавливается местонахождение директора ООО «Грин Вуд».

Расследование продолжается. Дело находится на контроле в центральном аппарате СК.

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Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») было возбуждено по факту гибели 11 человек при пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский. Среди одиннадцати погибших — десять рабочих из Узбекистана и гражданка России.

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