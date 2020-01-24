Ереван, , 10:39 — REGNUM Группа туристов из России запросила помощь МЧС Армении. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе чрезвычайного ведомства, инцидент произошёл сегодня, 24 января, в Гегаркуникской области.

Читайте также: Российский турист погиб под снежной лавиной в горах Грузии

Уточняется, что сообщение от российских граждан поступило 24 января в 08:28 (07:28 мск). Экспедиционная группа из шести человек находится в 13 км к востоку от села Ншхарк.

Также по теме: Туристы разбились насмерть в горах Адыгеи, пытаясь сделать селфи

«Согласно сообщению, у одного из члена группы ухудшилось самочувствие, требуется помощь спасателей», — пояснили в ведомстве.

На место выехала группа спасателей на вездеходах.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года российский турист погиб при сходе снежной лавины на горнолыжном курорте в Грузии. Поисково-спасательная операция продолжалась около суток.