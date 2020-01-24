с. Залесово, , 10:38 — REGNUM В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы села Залесово, истязавшей приёмных детей. По данным следствия, которые обнародовал региональный СУ СК РФ, в течение четырёх лет — с января 2015 по сентябрь 2019 года — женщина систематически наносила девочке 2007 года рождения и ее брату 2006 года рождения побои, а также совершала иные насильственные действия, от которых подопечные испытывали физическую боль, а также психические страдания.

В частности, известно, что за неудовлетворительные оценки, плохую уборку дома, неприготовление пищи и другие малозначительные поводы, приёмных избивали ремнем, электрическими шнурами и другими предметами. Всего доказано 30 эпизодов насилия.

В ходе разбирательства выяснилось, что опекаемые неоднократно жаловались на невыносимые условия представителям органов опеки и попечительства, но надлежащих мер реагирования принято не было. Это обстоятельство стало снованием для возбуждения уголовного дела и в отношении должностных лиц.

«В ходе предварительного следствия обвиняемая своей вины не признала, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. Следователями собраны достаточные доказательства совершения опекуном преступных деяний, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отмечают следователи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай — не единственный в Алтайском крае. В 2019 году сотрудники опеки из Заринского района фигурировали в скандальной истории с истязанием и моральным унижением, которое, по словам подростков, учинила опекун из села Старокопылово. После статьи ИА REGNUM «Крепостные на Алтае: как приёмная семья стала «адом» для шестерых детей» жестокий опекун находится под домашним арестом, уголовное дело возбуждено сразу под двум статьям: п. п. «а», «г», ч. 2 ст. 117 УК РФ («Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

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