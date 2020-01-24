Москва, , 10:37 — REGNUM Всем странам мира нужно быть готовыми к борьбе с распространением коронавируса 2019-nCoV, который способен проникнуть в любую страну. Таковы рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного совещания 22−23 января, сообщает 24 января пресс-служба Роспотребнадзора.

«Ожидается, что дальнейший международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну», — говорится в сообщении.

Всем странам нужно подготовить меры по сдерживанию, включая эпидемиологический надзор, раннее выявление, изоляцию и ведение случаев заболевания, призвали в ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае продолжает расти число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа. Случаи заболевания фиксируют в других странах мира.

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